المقاومة الإسلامية تستهدف مقر قيادة اللواء الشرقي 769  ‫التابع لفرقة الجليل 91 في ثكنة كريات شمونة بالأسلحة المناسبة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2024 - 10:20

المقاومة الإسلامية تستهدف مقر قيادة اللواء الشرقي 769  ‫التابع لفرقة الجليل 91 في ثكنة كريات شمونة بالأسلحة المناسبة

منذ 25 mins 8 February، 2024
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