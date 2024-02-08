انت حركة حماس في بيان لها مساء الاربعاء “العدوان الغاشم الذي استهدف عدة أماكن في العاصمة العراقية بغداد، وأدى إلى استشهاد القياديين في المقاومة العراقية أركان العلياوي وأبو باقر الساعدي”، وتابعت “نعدّه اعتداء وانتهاكا لسيادة العراق وأمنه وخدمةً لأجندة الاحتلال الصهيوني ومشاريعه التوسّعية”.

واضاف البيان “نعزّي العراق الشقيق في ارتقاء أبنائه، ونحمّل إدارة الرئيس الأمريكي بايدن مسؤولية التصعيد في المنطقة، عبر إمدادها ودعمها لحرب الإبادة النازية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة”، وتابع “نجدّد تأكيدنا بأن المنطقة لن تشهد استقراراً أو سلاماً إلا بإنهاء الاحتلال الصهيوني لأراضينا الفلسطينية والعربية المحتلة”.

المصدر: بريد الموقع