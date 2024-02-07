الهلال الاحمر الفلسطيني: آليات الاحتلال الاسرائيلي استهدفت قبل قليل مبنى الجمعية ومستشفى الأمل في خانيونس بإطلاق النار مباشرة عليه – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2024 - 22:30

الهلال الاحمر الفلسطيني: آليات الاحتلال الاسرائيلي استهدفت قبل قليل مبنى الجمعية ومستشفى الأمل في خانيونس بإطلاق النار مباشرة عليه

منذ 1 ساعة 7 February، 2024
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