سرايا القدس: أسقطنا طائرة صهيونية من نوع كواد كابتر وسيطرنا عليها خلال تنفيذها مهام في سماء مخيم البريج – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2024 - 09:34

سرايا القدس: أسقطنا طائرة صهيونية من نوع كواد كابتر وسيطرنا عليها خلال تنفيذها مهام في سماء مخيم البريج

منذ 51 mins 7 February، 2024
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