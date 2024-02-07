تفعيل صافرات الإنذار في جنين ومخيمها بالضفة المحلتة تزامنا مع تحركات مكثفة لقوات العدو الاسرائيلي في محيط المدينة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2024 - 00:52

تفعيل صافرات الإنذار في جنين ومخيمها بالضفة المحلتة تزامنا مع تحركات مكثفة لقوات العدو الاسرائيلي في محيط المدينة

منذ 57 mins 6 February، 2024
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