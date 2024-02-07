الهلال الأحمر الفلسطيني: نقل 8 جرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء قصف الاحتلال الاسرائيلي لمنزل في منطقة البركة جنوب دير البلح بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2024 - 00:52

الهلال الأحمر الفلسطيني: نقل 8 جرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء قصف الاحتلال الاسرائيلي لمنزل في منطقة البركة جنوب دير البلح بغزة

منذ 58 mins 6 February، 2024
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