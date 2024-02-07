التلفزيون السوري: عدوان صهيوني يستهدف بعض المناطق في حمص وريفها والدفاعات الجوية تتصدى – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2024 - 00:52

التلفزيون السوري: عدوان صهيوني يستهدف بعض المناطق في حمص وريفها والدفاعات الجوية تتصدى

منذ 60 mins 6 February، 2024
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