قوة راجلة من جيش العدو الاسرائيلي تقتحم بلدة عزون شرق قلقيلية بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2024 - 00:52
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أكثر من 95 ألف شهيد وجريح جراء تواصل العدوان الصهيوني الغربي على قطاع غزة
قوة راجلة من جيش العدو الاسرائيلي تقتحم بلدة عزون شرق قلقيلية بالضفة المحتلة
منذ 1 ساعة
6 February، 2024
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