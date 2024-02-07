الاعلام الفلسطيني: طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف الطريق الرئيسي لنقل المساعدات من جنوب غزة باتجاه ما يدعي الاحتلال أنها المنطقة الآمنة “المواصي” – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2024 - 00:52

الاعلام الفلسطيني: طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف الطريق الرئيسي لنقل المساعدات من جنوب غزة باتجاه ما يدعي الاحتلال أنها المنطقة الآمنة “المواصي”

منذ 1 ساعة 6 February، 2024
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