المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: الاحتلال الإسرائيلي يعيق حركة سيارات الاسعاف – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2024 - 23:12
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أكثر من 95 ألف شهيد وجريح جراء تواصل العدوان الصهيوني الغربي على قطاع غزة لليوم الـ 123 على التوالي
السيد الحوثي: نؤكد ثباتنا على موقفنا القرآني في مساندة الشعب الفلسطيني والتصدي للعدوان على بلدنا مهما فعل "ثلاثي الشر"
المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: الاحتلال الإسرائيلي يعيق حركة سيارات الاسعاف
منذ 1 ساعة
6 February، 2024
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