المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: نقص حاد في ادوية التخدير والعناية المركزة والعمليات الجراحية ونقص حاد في مستلزمات وخيوط العمليات الجراحية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2024 - 23:12

المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: نقص حاد في ادوية التخدير والعناية المركزة والعمليات الجراحية ونقص حاد في مستلزمات وخيوط العمليات الجراحية

منذ 1 ساعة 6 February، 2024
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