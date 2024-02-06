المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: الاحتلال الإسرائيلي يضع حياة 300 كادر طبي و450 جريح و10 الاف نازح في دائرة الخطر المباشر – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2024 - 23:12

المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: الاحتلال الإسرائيلي يضع حياة 300 كادر طبي و450 جريح و10 الاف نازح في دائرة الخطر المباشر

منذ 1 ساعة 6 February، 2024
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