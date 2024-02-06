القوات المسلحة اليمنية: سنواصل تنفيذ المزيد من العمليات  ‫ضد الأهداف المعادية في البحر الأحمر وبحر العرب  – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 6 2024 - 10:12

القوات المسلحة اليمنية: سنواصل تنفيذ المزيد من العمليات  ‫ضد الأهداف المعادية في البحر الأحمر وبحر العرب 

منذ 31 mins 6 February، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة