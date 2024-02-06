شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، حملة دهم وتفتيش واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، وسط مواجهات متفرقة.

ففي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة يعبد، بمحافظة جنين، ونشرت فرقة مشاة على مداخلها، وداهمت عدة أحياء وشنت حملة تفتيش واسعة فيها.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية رمانة غرب مدينة جنين، ودهمت عددا من المنازل في القرية.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة اليامون غرب جنين، واندلعت معلى إثرها مواجهات واشتباكات مسلحة مع المقاومة، تخللها تفجير عبوات محلية الصنع “عبوات ناسفة”.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب بلال الغلبان “بلال أحمد محمود فريحات” من منزله في بلدة اليامون بعد مداهمته وتكسير محتوياته.

واستهدف الشباب المقاوم قوات الاحتلال بالرصاص بالقرب من مدخل بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال الجهة الشرقية من مدينة نابلس، من جهة حاجز بيت فوريك، كما اقتحمت حي التعاون العلوي قرب حاجز الطور في نابلس، واقتحمت منزلا في منطقة المساكن الشعبية شرق نابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال الشبان عميد الطيراوي ونور الطيراوي وشاكر الترتير عقب اقتحام منازلهم في حي المساكن الشعبية بنابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية النصارية شرق مدينة نابلس، واقتحمت منزلا في القرية، فيما أطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال خلال الاقتحام.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر قدوم بقلقيلية، وشنت حملة مداهمات، وأطلقت طائرة تصوير في سماء البلدة، وانسحبت لاحقا بعد فشلها في اعتقال احد المطاردين، فيما أجرت تحقيقا ميدانيا مع عدد من المواطنين في أحد منازل البلدة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة حجة شرق قلقيلة، وسيّرت آلياتها العسكرية في شوارع البلدة وحققت ميدانيا مع المواطنين.

في طولكرم، اقتحمت قوة راجلة من جيش الاحتلال بلدة قفين شمالا، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الأعيرة النارية وقنابل الصوت، ما أسفر عن إصابة شاب (19 عاما) برصاص الاحتلال الحي بالفخذ.

وتشهد بلدة قفين اقتحامات متكررة لقوات الاحتلال، وسط اعتداء على المواطنين وممتلكاتهم واستفزازهم، ما يؤدي لوقوع مواجهات.

وفي أريحا، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيمي عقبة جبر ومخيم عين السلطان في أريحا، وسط اندلاع مواجهات وإطلاق رصاص حي.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر وداهمت منازل عدد من الشهداء القساميين في حارة المقايطة من مخيم عقبة جبر، في الذكرى السنوية الأولى لاستشهادهم، وهم، منزل الشهيد علاء عوضات، والشهيد أدهم عوضات، ومنزل الشهيدين إبراهيم ورأفت عوضات.

وفي بيت لحم، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها تعاملت مع إصابة اعتداء بالضرب وإصابته برضوض كبيرة في أنحاء الجسم بعد اعتداء قوات الاحتلال عليه على حاجز الكونتينر قرب القدس ونقل لأحد مستشفيات بيت لحم.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل سليمان يوسف محمد كعابنه، محيط منزله في قرية ادقيقه في الخليل، واعتقلت الشقيقين علي وعايش محمد علي عوض، وكلاهما من قرية اصفي، بالقرب من قرية المجاز بالمسافر، أيضا، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.

المصدر: مواقع