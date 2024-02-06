اليمن: بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية في تمام الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت العاصمة صنعاء – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2024 - 10:12
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اليونيسيف: نحو 1.3 مليون شخص بينهم ما يقرب من 610 آلاف طفل يعيشون على الطرق أو الشوارع في مدينة رفح
اليمن: بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية في تمام الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت العاصمة صنعاء
منذ 1 ساعة
6 February، 2024
عاجل
القوات المسلحة اليمنية
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