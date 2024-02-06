اليمن: بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية في تمام الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت العاصمة صنعاء – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 6 2024 - 10:12

اليمن: بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية في تمام الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت العاصمة صنعاء

منذ 1 ساعة 6 February، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة