وجه أحد الأطفال الفلسطينيين من امام الحدود المصرية رسالة إلى العالم، بأن الشعب الفلسطيني لا يحتاج إلى مساعدات، و”خليهن ببطنون”، كتأكيد على الصمود الفلسطيني رغم آلة الدمار الصهيونية. وأكد الطفل الفلسطيني، أن أهل غزة لن يخرجون من القطاع إلى سيناء.

وتشير تقارير صحافية إلى أن الأوضاع الإنسانية والمعيشية في غزة كارثية، وأن هناك مجاعة غير مسبوقة في القطاع، وسط شح في المواد الغذائية بسبب الحصار الصهيوني.

ومنذ 7 أكتوبر2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الأحد، 27 ألفا و365 شهيدا و66 ألفا و630 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.

المصدر: مواقع