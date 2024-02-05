نفت وزارة الخارجية الامريكية، اليوم الاثنين، ابلاغ العراق بالاعتداءات التي شنتها الولايات المتحدة على مواقع للحشد الشعبي في محافظة الانبار.

وقال المتحدث بإسم الوزارة فيدانت باتل، خلال مؤتمر صحفي، ان “الخارجية الامريكية، والبيت الأبيض لم يقدما أي انذار او ابلاغ للحكومة العراقية حول الهجمات على مواقع في اراضيها الجمعة الماضي”.

واضاف، ان “الحكومة العراقية تم إبلاغها مباشرة بعد تنفيذ الضربات”، مؤكدًا ان “التصريحات التي صدرت سابقا حول وجود ابلاغ مسبق هي معلومات غير دقيقة”.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، جون كيربي، السبت الماضي، أنه تم إبلاغ الحكومة العراقية قبل شن الهجمات الجوية.

من جهته، نفى المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، وجود تنسيق مسبق بين بغداد وواشنطن بشأن الاعتداءات الأمريكية على مواقع القوات الامنية في محافظة الأنبار، مؤكداً سقوط 16 شهيدًا و25 جريحًا جراء القصف.

المصدر: مواقع