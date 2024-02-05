أفواج المقاومة اللبنانية ـ أمل تزف الشهيد جعفر أمين اسكندر “أفواج” الذي استشهد اثناء قيامه بواجبه الوطني والجهادي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 5 2024 - 18:10

أفواج المقاومة اللبنانية ـ أمل تزف الشهيد جعفر أمين اسكندر “أفواج” الذي استشهد اثناء قيامه بواجبه الوطني والجهادي

منذ 12 mins 5 February، 2024
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