اعلام العدو: مشادات كلامية بين مسؤولين في حزب الليكود الصهيوني خلال جلسة لكتلة الليكود – موقع قناة المنار – لبنان
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February 5 2024 - 18:08

اعلام العدو: مشادات كلامية بين مسؤولين في حزب الليكود الصهيوني خلال جلسة لكتلة الليكود

منذ 13 mins 5 February، 2024
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