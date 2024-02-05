أعلن محافظ البقاع كمال أبو جوده في بيان له الاثنين انه سيتم السماح للشاحنات بالعبور على طريق ضهر البيدر الدولي بدءا من صباح يوم غد الثلاثاء من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية من بعد الظهر للشاحنات المتوجهة من بيروت نحو البقاع.

وتابع البيان كما سيتم السماح، من الساعة الثانية من بعد الظهر وحتى السابعة مساء للشاحنات المتوجهة من البقاع نحو بيروت، كما أنه سيتم اتخاذ القرار المناسب في ما خص شاحنات النقل بالعبور “الترانزيت” خلال مهلة أقصاها ٤٨ ساعة، وذلك في ضوء وضعية الطريق فنيا وهندسيا.

ولفت البيان الى ان “هذا القرار جاء بناء على التقرير الصادر عن المديرية الإقليمية للأشغال في البقاع، وبناء على الرأي الفني الصادر عن الاستشاري المكلف من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل، وبعد التنسيق مع وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه، ومع قائد منطقة البقاع الإقليمية في قوى الامن الداخلي العميد نديم عبد المسيح، ومع المدير الإقليمي للأشغال في البقاع المهندس محمد الحاج شحادة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام