تواصل المقاومة الفلسطينية لليوم الـ122 على التوالي التصدي للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، في ظل ضوء أخضر أميركي مستمر للعدو الاسرائيلي لارتكاب المجازر بحق المدنيين العزل في القطاع المحاصر، حيث يسجل الكثير من التواطؤ من الدول الغربية وبعض الانظمة العربية وصمت وغياب كثير ممن يرفعون شعارات حقوق الانسان والحريات من دول ومنظمات وجمعيات وشخصيات فضحتهم دماء اهل غزة ومجازر العدو هناك.

وبمواجهة كل ذلك تقف المقاومة الفلسطينية لتنزل يوميا منذ بدء العدوان بالتحديد اكثر منذ بدء العدوان البري على القطاع، المزيد من الخسائر في قوات وجنود وآليات هذا الجيش المتهالك، ما يزيد من تهشيم صورته امام عدسات كاميرات رجال المقاومة التي توثق للعالم مدى الفشل الصهيوني في تسجيل أي انتصار او تقدم عسكري او امني داخل القطاع.

وفي السياق، تمكن مجاهدو كتائب القسام من الاستيلاء على طائرة استطلاع من طراز (Skylark) كانت في مهمة استخباراتية للعدو غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقصفت كتائب القسام بالاشتراك مع سرايا القدس تجمعاً لقوات العدو المتوغلة غرب مدينة غزة بقذائف الهاون وصواريخ الـ “107”.

بدورها، استهدفت سرايا القدس بالقنابل المقذوفة من نوع (برق) المضادة للأفراد جنود العدو الصهيوني في محاور التقدم بمدينة خانيونس.

وقصفت السرايا بقذائف الهاون تمركزا لجنود وآليات العدو في محور التقدم جنوب غرب خانيونس، وتجمعا لجنود وآليات العدو شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

كما قصفت سرايا القدس بصواريخ جراد تجمعات لجنود العدو وآلياته العسكرية في محور التقدم حي الأمل غرب خانيونس وقد أصابت أهدافها بدقة.

وقصفت سرايا القدس بصواريخ 107 وعدد من قذائف الهاون تجمعات لجنود وآليات العدو في محاور التقدم الصبرة وتل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

ووزعت سرايا القدس مشاهد من استهداف مجاهديها لجنود الاحتلال بقنابل (برق) المضادة للأفراد في محاور التقدم في خانيونس.

كتائب المجاهدين استهدفت تجمعات لقوات العدو الصهيوني جنوب غرب مدينة غزة بصواريخ قصيرة المدى.

المصدر: موقع المنار