وسائل إعلام إسرائيلية: يوم قتال غير عادي نسبيًا في الشمال، تم تنفيذ حوالي 15 عملية إطلاق من الأراضي اللبنانية، وتم إطلاق صفارات الإنذار 18 مرة في مستوطنات الشمال – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2024 - 21:10

وسائل إعلام إسرائيلية: يوم قتال غير عادي نسبيًا في الشمال، تم تنفيذ حوالي 15 عملية إطلاق من الأراضي اللبنانية، وتم إطلاق صفارات الإنذار 18 مرة في مستوطنات الشمال

منذ 1 ساعة 4 February، 2024
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