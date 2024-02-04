سرايا القدس: مقتل جنديين صهيونيين وإصابة آخرين في اشتباكات من مسافة صفر مع مجاهدينا غرب خانيونس جنوب غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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سرايا القدس: مقتل جنديين صهيونيين وإصابة آخرين في اشتباكات من مسافة صفر مع مجاهدينا غرب خانيونس جنوب غزة
منذ 2 ساعة
4 February، 2024
عاجل
خانيونس
سرايا القدس
غزة
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