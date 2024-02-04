‫سرايا القدس: مقتل جنديين صهيونيين وإصابة آخرين في  اشتباكات من مسافة صفر مع مجاهدينا غرب خانيونس جنوب غزة  – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2024 - 17:14

‫سرايا القدس: مقتل جنديين صهيونيين وإصابة آخرين في  اشتباكات من مسافة صفر مع مجاهدينا غرب خانيونس جنوب غزة 

منذ 2 ساعة 4 February، 2024
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