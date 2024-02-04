مدير عام وزارة الصحة بغزة: عشرات جثث الشهداء وصلت مستشفى كمال عدوان بعد انسحاب الاحتلال الاسرائيلي من شمال غزة والجثث شوهت وتحللت – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2024 - 03:46

مدير عام وزارة الصحة بغزة: عشرات جثث الشهداء وصلت مستشفى كمال عدوان بعد انسحاب الاحتلال الاسرائيلي من شمال غزة والجثث شوهت وتحللت

منذ 10 mins 4 February، 2024
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