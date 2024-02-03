تظاهرات في عدة اماكن بكيان العدو ضمت الآلاف ضد حكومة نتنياهو وللمطالبة بصفقة تبادل أسرى ورفعت شعارات “نتنياهو مسؤول عن الإخفاق وحان الوقت لإجراء انتخابات” – موقع قناة المنار – لبنان
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February 3 2024 - 23:32
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العدوان الصهيوني الأمريكي على غزة يدخل شهره الخامس والمقاومة تكبد العدو خسائر وسط أزمة سياسية حكومية لدى الاحتلال
تظاهرات في عدة اماكن بكيان العدو ضمت الآلاف ضد حكومة نتنياهو وللمطالبة بصفقة تبادل أسرى ورفعت شعارات “نتنياهو مسؤول عن الإخفاق وحان الوقت لإجراء انتخابات”
منذ 1 ساعة
3 February، 2024
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