التلفزيون السوري: ارتقاء عدد من الشهداء ووقوع جرحى في العدوان الأمريكي على عدد من المواقع في البادية والحدود السورية العراقية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 3 2024 - 00:14

التلفزيون السوري: ارتقاء عدد من الشهداء ووقوع جرحى في العدوان الأمريكي على عدد من المواقع في البادية والحدود السورية العراقية

منذ 1 ساعة 2 February، 2024
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