‏مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه ‏إصابةً مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 2 2024 - 16:52

‏مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه ‏إصابةً مباشرة

منذ 6 mins 2 February، 2024
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