مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني على منطقة وادي حسن بين الجبين ومجدلزون في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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February 2 2024 - 14:44

مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني على منطقة وادي حسن بين الجبين ومجدلزون في جنوب لبنان

منذ 34 mins 2 February، 2024
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