تواصل المقاومة الاسلامية في لبنان استهدافها لمواقع العدو الاسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة دعما لأهالي ومقاومة غزة التي تتعرض لعدوان صهيوني غاشم بضوء أخضر اميركي وتواطؤ وصمت من الانظمة الغربية والعديد من الانظمة العربية.

وفي السياق، أفادت وسائل إعلام العدو عن دوي صفارات الإنذار في “سنير” في اصبع الجليل عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

كما أفادت عن إطلاق 20 صاروخًا من جنوب لبنان تجاه كريات شمونه.

تضرر 512 منزلاً بنيران حزب الله

وسائل إعلام تحدثت عن تضرر 512 منزلاً بنيران حزب الله منذ السابع من تشرين الأول/اكتوبر وترواحت الأضرار بين أضرار جزئية أو هدم كامل وتوزعت الأرقام، وفق إحصاء رسمي:

ملخص عمليات المقاومة

هذا ونشر الاعلام الحربي ملخص عمليات المقاومة الإسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ 01-02-2024.

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الخميس 1-2-2024، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي

1- الساعة 9:00 استهداف التجهيزات التجسّسيّة في موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.

2- الساعة 15:55 استهداف موقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 16:12 استهداف موقع الرمثا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

– القطاع الغربي

1- الساعة 21:30 استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة زرعيت بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

اعتداءات العدو

وعلى صعيد الاعتداءات الصهيونية في جنوب لبنان، أفاد مراسل المنار عن استهداف أطراف بلدة الناقورة بعدد من القذائف المعادية.

واستهدفت مدفعية العدو مدينة الخيام بقذائف دخانية ومنطقة الحمامص بقذائف الهاون.

المصدر: موقع المنار