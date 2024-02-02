اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وأكدت مصادر محلية، أن 8 آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة من جهة حاجز الجلمة شمال المدينة، وذلك بالتزامن مع اقتحام قوة أخرى، قوامها 10 مركبات، المدينة من جهة شارع نابلس جنوبا.

وأشارت المصادر إلى أن آليات الاحتلال توجهت نحو حي المراح بالمدينة، وداهم جنود الاحتلال عدة منازل في الحي، وأكد مواطنون أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات كبيرة إلى المدينة، ترافقها جرافة (D9)، في ظل تحليق طائرات مسيرة في سماء المدينة والمخيم.

وافادت مصادر فلسطينية ان اشتباكات عنيفة اندلعت وبشكل متواصل في جنين بين المقاومين وقوات الاحتلال الاسرائيلي .

المصدر: وكالات فلسطينية