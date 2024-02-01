شيّع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد على طريق القدس محمد نايف حمود (حيدر) في بلدة بيت ليف الجنوبية.

التشييع الحاشد استهل بمراسم تكريمية، قدم خلالها ثلةٌ من رفاق السلاح قسم العهد بالسير على النهج المقاوم والولاء وحفظ الدماء الزكية للشهداء. بعدها أمّ الصلاة على الجثمان الطاهر معاون مسؤول منطقة جبل عامل الأولى في حزب الله الشيخ أحمد مراد ليشق على إثرها الموكب المهيب شوارع البلدة الرئيسة، تتقدمه حملة الرايات وصورة الشهداء، وسط ارتفاع النداءات الحسينية الملبية، وهتافات البيعة والولاء لنهج المقاومة وحزب الله، لينتهي بعدها التشييع في جبانة البلدة حيث ووري الشهيد في الثرى إلى جانب من سبقه من الشهداء.