كتائب القسام تدك تحشدات العدو الاسرائيلي غرب مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2024 - 17:20
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العدوان الصهيوني المدعوم من أمريكا ودول أوروبية على غزة يدخل يومه الـ 118 وعدد الشهداء يبلغ نحو 27 ألفاً
كتائب القسام تدك تحشدات العدو الاسرائيلي غرب مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل
منذ 8 mins
1 February، 2024
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