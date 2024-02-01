القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري: خط الإمداد التجاري للاحتلال الاسرائيلي والذي يمر عبر عدد من الدول العربية يشكل طعنة للشعب الفلسطيني والتفافا على الضغوط التي تمارس على الاحتلال لوقف عدوانه على غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2024 - 17:22

القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري: خط الإمداد التجاري للاحتلال الاسرائيلي والذي يمر عبر عدد من الدول العربية يشكل طعنة للشعب الفلسطيني والتفافا على الضغوط التي تمارس على الاحتلال لوقف عدوانه على غزة

منذ 19 mins 1 February، 2024
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