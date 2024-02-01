سامي أبو زهري: شعوب هذه الدول هم أمام اختبار حقيقي فالاحتلال الذي يذبح أهل غزة لا يجب أن يكون له ولتجارته أمان في بلادنا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 1 2024 - 17:20

سامي أبو زهري: شعوب هذه الدول هم أمام اختبار حقيقي فالاحتلال الذي يذبح أهل غزة لا يجب أن يكون له ولتجارته أمان في بلادنا

منذ 18 mins 1 February، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة