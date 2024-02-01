تواصل المقاومة الاسلامية في لبنان استهدافها لمواقع العدو الاسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة دعما لأهالي ومقاومة غزة التي تتعرض لعدوان صهيوني غاشم بضوء أخضر اميركي وتواطؤ وصمت من الانظمة الغربية والعديد من الانظمة العربية.

وفي السياق، استهدف ‏‏‏‏‏‏‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية التجهيزات التجسسية في موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة ‏وأصابوها إصابةً مباشرة.‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏‏‏‏‏‏‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:00 من صباح يوم الخميس 01-02-2024 ‏التجهيزات التجسسية في موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة ‏وأصابوها إصابةً مباشرة.‏

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﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 01-02-2024 م

‏20 رجب 1445 هـ

ملخص عمليات المقاومة

هذا ونشر الاعلام الحربي ملخص عمليات المقاومة الإسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ 31-01-2024.

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأربعاء 31-1-2024، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي

1- الساعة 9:35 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في تلّة الطيحات بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 13:35 استهداف دبابة ميركافا في موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.

3- الساعة 15:50 استهداف مبنى يتموضع بداخله جنود العدو في مستعمرة المطلّة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

4- الساعة 21:15 استهداف مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة ما أدّى إلى إصابة أحد المباني، كردٍّ على الإعتداءات الإسرائيلية على القرى والمنازل المدنية وآخرها الغارات على بيت ليف وبليدا.

– القطاع الغربي

1- الساعة 14:45 استهداف التجهيزات التجسّسيّة بموقع حانيتا بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.

2- الساعة 15:10 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 21:00 استهداف موقع جل العلام بصاروخ فلق 1 وتحقيق إصابة مباشرة.

اعتداءات العدو

وعلى صعيد الاعتداءات الصهيونية، أفاد مراسل المنار عن قصف مدفعي صهيوني استهدف جبل “السدانة” في خرج بلدة الهبارية.

المصدر: موقع المنار