مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني استهدف جبل “السدانة” في خرج بلدة الهبارية في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 1 2024 - 12:24

مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني استهدف جبل “السدانة” في خرج بلدة الهبارية في جنوب لبنان

منذ 2 ساعة 1 February، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

البث المباشر

إغلاق مشاهدة