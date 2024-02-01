اقتصاد| الاضطرابات في البحر الاحمر وتأثيرها على أسواق السلع الاولية الرئيسية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2024 - 12:22

اقتصاد| الاضطرابات في البحر الاحمر وتأثيرها على أسواق السلع الاولية الرئيسية

منذ 2 ساعة 1 February، 2024
اقتصاد - صفحات منوعة

المصدر: موقع المنار

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