غارة جوية في المنطقة الجنوبية لخان يونس – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2024 - 06:34

غارة جوية في المنطقة الجنوبية لخان يونس

منذ 3 ساعة 1 February، 2024
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