حمدان للمنار: في إدارتنا للتفاوض سنبحث عن ضمانات لالتزام العدو والضمانة الأكبر قدرتنا على الرد على العدوان من مختلف الساحات – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2024 - 23:42

حمدان للمنار: في إدارتنا للتفاوض سنبحث عن ضمانات لالتزام العدو والضمانة الأكبر قدرتنا على الرد على العدوان من مختلف الساحات

منذ 52 mins 31 January، 2024
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