القيادي في حماس أسامة حمدان للمنار: لا هدنة يوم السبت ولازلنا ندرس ورقة صفقة التبادل ولدينا ملاحظات جوهرية عليها – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2024 - 23:42

القيادي في حماس أسامة حمدان للمنار: لا هدنة يوم السبت ولازلنا ندرس ورقة صفقة التبادل ولدينا ملاحظات جوهرية عليها

منذ 56 mins 31 January، 2024
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