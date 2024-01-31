القوات اليمنية: نؤكد ان كافة السفن الأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي هي أهداف مشروعة لنا طالما استمر العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2024 - 23:42

القوات اليمنية: نؤكد ان كافة السفن الأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي هي أهداف مشروعة لنا طالما استمر العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا

منذ 1 ساعة 31 January، 2024
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