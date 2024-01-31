القوات اليمنية: سنواجه التصعيد الأمريكي البريطاني بالتصعيد ولن نتردد في تنفيذ عمليات عسكرية واسعة ونوعية ردا على أي حماقة بريطانية أمريكية ضد اليمن العزيز – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2024 - 23:40

القوات اليمنية: سنواجه التصعيد الأمريكي البريطاني بالتصعيد ولن نتردد في تنفيذ عمليات عسكرية واسعة ونوعية ردا على أي حماقة بريطانية أمريكية ضد اليمن العزيز

منذ 1 ساعة 31 January، 2024
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