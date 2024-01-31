يتواصل العدوان الصهيوني على الشعبِ الفلسطيني في قطاع غزة لليوم الـ117 على التوالي، في ظل استمرار مجازر العدو الصهيوني في العديد من مناطق القطاع، فيما تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي البطولي موقعة المزيد من الخسائر بين جنود العدو وآلياته.

وكما كل يوم من أيام العدوان، يواصل جيش العدو ارتكابَ المجازر، حيث أعلنت وزارة الصحة بغزة ان “الاحتلالَ ارتكب ثلاثَ عشرةَ مجزرةً ضدَ العائلاتِ في القطاع راح ضحيتَها مئةٌ واربعةَ عشرَ شهيداً ونحوُ مئتينِ وخمسينَ اصابةً خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية”.

وبذلك ارتفعت حصيلةُ العدوان الاسرائيلي الى ستةٍ وعشرينَ الفاً وسبعِمئةٍ وواحدٍ وخمسينَ شهيداً منذُ السابعِ من اكتوبر الماضي.

المصدر: موقع المنار