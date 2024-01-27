سرايا القدس: قصفنا “سديروت” و”نيرعام” ومغتصبات الغلاف برشقات صاروخية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 27 2024 - 13:40

سرايا القدس: قصفنا “سديروت” و”نيرعام” ومغتصبات الغلاف برشقات صاروخية

منذ 44 mins 27 January، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة