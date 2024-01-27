تواصل المقاومة الاسلامية في لبنان استهدافها لمواقع العدو الاسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة دعما لأهالي ومقاومة غزة التي تتعرض لعدوان صهيوني غاشم بضوء أخضر اميركي وتواطؤ وصمت من الانظمة الغربية والعديد من الانظمة العربية.

وفي السياق، استهدف ‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية انتشارًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بصواريخ بركان وحقّقوا فيه إصابات مباشرة.‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:30 من صباح يوم السبت 27-01-2024، انتشارًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بصواريخ بركان وحقّقوا فيه إصابات مباشرة.‏

‏

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

السبت 27-01-2024 م

‏15 رجب 1445 هـ

استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:15 من صباح يوم السبت 27-01-2024، تجمعًا ‌‏لجنود العدو الإسرائيلي جنوب موقع العباد بالأسلحة الصاروخية وحقّقوا فيه إصابات مباشرة.‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:15 من صباح يوم السبت 27-01-2024، تجمعًا ‌‏لجنود العدو الإسرائيلي جنوب موقع العباد بالأسلحة الصاروخية وحقّقوا فيه إصابات مباشرة.‏

‏

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

السبت 27-01-2024 م

‏15 رجب 1445 هـ

وكانت المقاومة الاسلامية كثفت أمس الجمعة من استهدافاتها تجمعات ومواقع العدو الصهيوني عند الحدود مع فلسطين المحتلة، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.

واستهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدوها تجمعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط قلعة هونين بالأسلحة المناسبة، وكذلك ثكنة ‌‏”معاليه غولان” بصواريخ “فلق 1” وحقّقوا فيها إصابات مباشرة.‏

صاروخ فلق1

وبعد الظهر، استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة ‏تجمّعات وانتشار جنود العدو في ثكنة “معاليه غولان” ومحيطها برشقة كبيرة من صواريخ ‏الكاتيوشا.

ووزعت المقاومة الاسلامية، مشاهد استطلاع جوي لنقطة تموضع منصات الإطلاق (القبة الحديدية) المستهدفة في مستوطنة كفر بلوم داخل فلسطين المحتلة.

ومساءً، استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة ‏تجمعاً ‏لجنود العدو الاسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة ‏مباشرة.

واستهدفت قوة ‏قناصة في‌‌‌‌‏‌ المقاومة الإسلامية الأجهزة الأمنية التجسسية ‏المستحدثة المرفوعة على ثكنة زرعيت، في حين استهدف مجاهدو المقاومة ثكنة ‌‏زرعيت بصاروخ بركان وتم إصابتها إصابة مباشرة.

ومساءً أيضاً، استهدف مجاهدو المقاومة تجمعاً ‏لجنود العدو الاسرائيلي على تلة الكوبرا بصاروخي بركان وتم إصابته ‏إصابة مباشرة.

واستهدف مجاهدو ‌‌‏المقاومة الإسلامية أحد ‏المباني ‏في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وأصيب إصابة مباشرة، عند الساعة 22:40.

وعند الساعة 23:05، استهدف مجاهدو المقاومة ‌‏تموضع وإنتشار لجنود العدو الصهيوني قرب المطلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيهما ‏إصابات ‏مباشرة.

4 شهداء على طريق القدس

وزفت المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد طالب يحيى بلحص “يحيى علي” من بلدة صديقين في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس. كما زفت الشهيد المجاهد علي فوزي ملحم “جهاد” من بلدة مجدل سلم في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

كما زفت المقاومة الاسلامية الشهيد المجاهد محمد علي مازح “جهاد” من بلدة طيرفلسيه في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

وزفت المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد اسلام محمد زلزلي “أبو صالح” من بلدة دير قانون النهر في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس

الشهيد المجاهد علي فوزي ملحم “جهاد”

الشهيد المجاهد طالب يحيى بلحص “يحيى علي”

الشهيد المجاهد محمد علي مازح “جهاد” من بلدة طيرفلسيه

الشهيد المجاهد اسلام محمد زلزلي “أبو صالح”

ملخص عمليات المقاومة

هذا ونشر الاعلام الحربي ملخص عمليات المقاومة الإسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ 26-01-2024.

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الجمعة 26-1-2024، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي

1- الساعة 8:10 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط قلعة هونين بالأسلحة المناسبة.

2- الساعة 13:00 استهداف ثكنة معاليه غولان بصواريخ فلق 1 وتحقيق إصابات مباشرة.

3- الساعة 16:10 استهداف تجمّعات وانتشار جنود العدو في ثكنة معاليه غولان ومحيطها برشقةٍ كبيرة من صواريخ الكاتيوشا.

4- الساعة 23:05 استهداف ‌‏تموضع وإنتشار لجنود العدو الإسرائيلي قرب المطلة بالأسلحة الصاروخية وتحقيق ‏إصابات ‏مباشرة.

– القطاع الغربي

1- الساعة 21:00 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 21:00 استهداف قوّة قنّاصة في المقاومة الإسلاميّة للأجهزة الأمنيّة التجسّسيّة المُستحدثَة المرفوعة على ثكنة زرعيت.

3- الساعة 21:55 استهداف ثكنة زرعيت بصاروخ بركان وإصابتها إصابة مباشرة.

4- الساعة 22:00 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي على تلّة الكوبرا بصاروخَي بركان وإصابته إصابة مباشرة.

5- الساعة 22:40 استهداف أحد ‏المباني ‏في مستوطنة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وأصيب إصابة مباشرة.

اعتداءات العدو

وعلى صعيد الاعتداءات الصهيونية على جنوب لبنان، أفاد مراسل المنار عن قصف مدفعي صهيوني استهدف ليلا الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل، وسقوط عدد من قذائف الهاون على بلدة كفركلا.

كما أفاد عن استهداف مدفعية العدو الاطراف الشرقية لبلدة الناقورة.

المصدر: موقع المنار