اعلام العدو: يتم التحقق في إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه “دوفيف” بالجليل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2024 - 02:28

اعلام العدو: يتم التحقق في إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه “دوفيف” بالجليل الغربي

منذ 2 ساعة 27 January، 2024
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