يتواصل العدوان الصهيوني على الشعبِ الفلسطيني في قطاع غزة لليوم الـ113 على التوالي، في ظل استمرار مجازر العدو الصهيوني في العديد من مناطق القطاع، فيما تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي البطولي موقعة المزيد من الخسائر بين جنود العدو وآلياته.

وكما كل يوم من أيام العدوان، يواصل جيش العدو ارتكابَ المجازر، حيث أعلنت وزارة الصحة بغزة أن قوات العدو ارتكبت تسع عشرة مجزرةً بحق العلائلات راح ضحيتها مئة وثلاثة وثمانين شهيدا ونحو ثلاثمئة وسبعين جريحا، لترتفع حصيلة العدوان ستة وعشرين ألفا وثلاثة وثمانين شهيدا، وأكثر من أربعة وستين ألفاً وأربعمئة جريح.

المصدر: موقع المنار