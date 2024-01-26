كثفت المقاومة الاسلامية من استهدافاتها تجمعات ومواقع العدو الصهيوني عند الحدود مع فلسطين المحتلة، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.

وصباح اليوم استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة تجمعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط قلعة هونين بالأسلحة المناسبة، وكذلك ثكنة ‌‏”معاليه غولان” بصواريخ “فلق 1” وحقّقوا فيها إصابات مباشرة.‏

صاروخ فلق1

ومن بعد ظهر اليوم، استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة ‏تجمّعات وانتشار جنود العدو في ثكنة “معاليه غولان” ومحيطها برشقة كبيرة من صواريخ ‏الكاتيوشا.

ووزعت المقاومة الاسلامية، مشاهد استطلاع جوي لنقطة تموضع منصات الإطلاق (القبة الحديدية) المستهدفة في مستوطنة كفر بلوم داخل فلسطين المحتلة.

ومساء اليوم، استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة ‏تجمعاً ‏لجنود العدو الاسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة ‏مباشرة.

واستهدفت قوة ‏قناصة في‌‌‌‌‏‌ المقاومة الإسلامية الأجهزة الأمنية التجسسية ‏المستحدثة المرفوعة على ثكنة زرعيت، في حين استهدف مجاهدو المقاومة ثكنة ‌‏زرعيت بصاروخ بركان وتم إصابتها إصابة مباشرة.

ومساء اليوم أيضاً، استهدف مجاهدو المقاومة تجمعاً ‏لجنود العدو الاسرائيلي على تلة الكوبرا بصاروخي بركان وتم إصابته ‏إصابة مباشرة.

المقاومة تزف 3 شهداء لى طريق القدس

وزفت المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد طالب يحيى بلحص “يحيى علي” من بلدة صديقين في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس. كما زفت الشهيد المجاهد علي فوزي ملحم “جهاد” من بلدة مجدل سلم في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

كما زفت المقاومة الاسلامية الشهيد المجاهد محمد علي مازح “جهاد” من بلدة طيرفلسيه في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

الشهيد المجاهد علي فوزي ملحم “جهاد”

الشهيد المجاهد طالب يحيى بلحص “يحيى علي”

لشهيد المجاهد محمد علي مازح “جهاد” من بلدة طيرفلسيه

المصدر: موقع المنار