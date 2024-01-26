استمرار القصف المدفعي جنوبي وشرقي وغربي مجمع ناصر بخانيونس وسماع أصوات اشتباكات – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2024 - 19:48

استمرار القصف المدفعي جنوبي وشرقي وغربي مجمع ناصر بخانيونس وسماع أصوات اشتباكات

منذ 57 mins 26 January، 2024
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