‏المقاومة الإسلامية تستهدف تجمّعات وانتشار جنود العدو في ثكنة “معاليه غولان” ومحيطها برشقة كبيرة من صواريخ ‏الكاتيوشا ‏ – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2024 - 18:06

‏المقاومة الإسلامية تستهدف تجمّعات وانتشار جنود العدو في ثكنة “معاليه غولان” ومحيطها برشقة كبيرة من صواريخ ‏الكاتيوشا ‏

منذ 59 mins 26 January، 2024
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